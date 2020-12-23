Сотрудники ГИБДД Кыштыма провели акцию «Пристегни ребёнка»

Вчера, 11:34 Категория: ГИБДД информирует

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С начала года на территории Кыштымского городского округа участниками ДТП стали четыре ребёнка-пассажира. Из них двое получили травмы различной степени тяжести.

В целях предупреждения несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах города сотрудники ГИБДД в рамках акции «Зимние каникулы» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегни ребёнка».

Инспекторы ОГИБДД возле школы №11, детского сада №12 и начальной школы-детсада № 14 останавливали транспортные средства, в салонах которых находились дети, и проверяли наличие удерживающих устройств и соответствие их требованиям ПДД.

Полицейские привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей без детских удерживающих устройств двух водителей.

О том, как правильно установить автокресло, а также о тяжёлых последствиях, к которым может привести неправильная перевозка малышей, родителям-водителям рассказал учредитель организации «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» Евгений Николайчук.

Сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения школы №11 вручили водителям памятки с требованиями к перевозке детей, а также с рекомендациями, как выбрать автокресло.

Госавтоинспекция призывает всех водителей использовать специальное детское удерживающее устройство при перевозке детей в автомобиле. Дети в возрасте до 7 лет в салоне автомобилей должны быть пристёгнуты с помощью детских удерживающих устройств: автолюлька в возрасте от 0 до 1 года, автокресло от 1 года до 7 лет. Дети от 7 до 12 лет могут быть пристёгнуты штатным ремнём безопасности автомобиля только на заднем пассажирском сиденье. Нарушение требований к правилам дорожного движения по ч. 3 ст.12.23 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.