В Кыштыме проверяют водителей с детьми

Сегодня, 10:03 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня, 24 декабря, госавтоинспекторы проводят в Кыштыме массовую проверку водителей вблизи детских садов и школ. Особое внимание обратят на перевозку детей. Эта работа проводится в рамках профилактического мероприятия «Зимние каникулы».

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе местной полиции, за 11 месяцев этого года в Кыштыме и окрестностях зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых девять из них получили травмы.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации:

– перевозка детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна разрешается с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка и с использованием ремней безопасности.

– на переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.



За нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрен административный штраф в сумме 3000 рублей.