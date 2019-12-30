В Кыштыме задержаны водители, управляющие машинами в алкогольном и наркотическом опьянении
Вчера, 15:21 Категория: ГИБДД информирует
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Сотрудники кыштымского отдела ГИБДД в новогодние праздники усилили контроль за водителями на городских дорогах.
Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе местной полиции, за пять дней 2020 года в нашем городе и соседнем Карабаше остановлено пять водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии со статьёй 12.8 части 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
Такое же наказание ждёт тех, кто передаёт управление автомобилями лицам, находящимся в состоянии опьянения.
Некоторым нарушителям грозит и уголовная ответственность. Так, в отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
В Госавтоинспекции обращаются к кыштымцам с просьбой сообщать в полицию о тех, кто ведёт себя на дорогах неадекватно и управляет автомобилем в нетрезвом виде.