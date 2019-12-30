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В Кыштыме задержаны водители, управляющие машинами в алкогольном и наркотическом опьянении

Вчера, 15:21 Категория: ГИБДД информирует
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Сотрудники кыштымского отдела ГИБДД в новогодние праздники усилили контроль за водителями на городских дорогах.

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе местной полиции, за пять дней 2020 года в нашем городе и соседнем Карабаше остановлено пять водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии со статьёй 12.8 части 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

 

Такое же наказание ждёт тех, кто передаёт управление автомобилями лицам, находящимся в состоянии опьянения.

 

Некоторым нарушителям грозит и уголовная ответственность. Так, в отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

 

В Госавтоинспекции  обращаются к кыштымцам с просьбой сообщать в полицию о тех, кто ведёт себя на дорогах неадекватно и управляет автомобилем в нетрезвом виде.

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Теги: Кыштым Гибдд информирует Новогодние праздники Пьяные водители

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