В Кыштыме задержаны трое нетрезвых водителей

Вчера, 16:00 Категория: ГИБДД информирует

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За прошедшие выходные в Кыштыме были задержаны три водителя, управляющие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе местной полиции, один из нарушителей ко всему прочему не имел права управления транспортным средством. Мужчину арестовали на 13 суток.

В отношении двух водителей сотрудники отдела ГИБДД составили административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.