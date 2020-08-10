В Кыштыме задержаны трое нетрезвых водителей
Вчера, 16:00 Категория: ГИБДД информирует
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За прошедшие выходные в Кыштыме были задержаны три водителя, управляющие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе местной полиции, один из нарушителей ко всему прочему не имел права управления транспортным средством. Мужчину арестовали на 13 суток.
В отношении двух водителей сотрудники отдела ГИБДД составили административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.