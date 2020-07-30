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В Кыштыме на нескольких водителей маршрутных такси и автобусов составлены протоколы

Сегодня, 15:05 Категория: ГИБДД информирует
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В Кыштыме подвели итоги профилактической акции «Автобус», которая проводилась на территории нашего округа с 27 по 30 июля.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в рамках акции к административной ответственности привлечены два должностных лица, ответственных за техническое состояние и за выпуск пассажирского автотранспорта на линию.

 

Кроме того, составлено девять административных протоколов на водителей автобусов и маршруток и внесены два представления об устранении нарушений.

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Теги: Кыштым пассажиры транспорт автобусы

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