В Кыштыме подведены итоги рейда «Нетрезвый водитель»

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Как уже сообщалось на нашем сайте, с 17 по 19 июля на территории Кыштымского городского округа проводился рейд «Нетрезвый водитель».

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, за три дня госавтоинспекторы выявили двух водителей, не имеющих права на управление транспортным средством, и троих – в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, составлено 34 административных протокола за нарушение Правил дорожного движения.

За эти же дни на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. Обошлось без пострадавших.