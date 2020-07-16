В Кыштыме несколько дней подряд будет проводиться рейд «Нетрезвый водитель»
Сегодня, 14:49 Категория: ГИБДД информирует
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С завтрашнего дня, 17 июля, и по воскресенье, 19 июля, включительно на территории Кыштымского городского округа будет проводиться рейд по выявлению нетрезвых водителей.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, только в минувшую суббот госавтоинспекторы остановили троих водителей, севших за руль под градусом. На всех составлены административные протоколы, каждому нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения права на управление транспортом на срок до двух лет.
С начала 2020 года на кыштымских дорогах полицейские остановили уже 92 пьяных водителя.