» » В Кыштыме прокуратура оштрафовала владельца и водителей маршрутного такси

В Кыштыме прокуратура оштрафовала владельца и водителей маршрутного такси

Автор: КР от Сегодня, 15:00 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Вместе с госавтоинспекторами прокуратура Кыштыма провела проверку владельцев транспортных средств, занимающихся пассажирскими перевозками.

 

В ходе проверки у одного из индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения, касающиеся двух автобусов. Страховые полисы ОСАГО на них не содержали сведения об использовании транспортных средств для регулярных пассажирских перевозок.

 

Водители автобусов привлечены к административной ответственности. В отношении владельца маршрутных такси возбуждены административные дела по части 2 статьи 12.37 КоАП. Ему грозит штраф в 800 рублей.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter