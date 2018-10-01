В Кыштыме прокуратура оштрафовала владельца и водителей маршрутного такси

Городская афиша

27 октября

На втором этаже торгового центра "Радуга" состоится первая осенняя выставка-ярмарка изделий ручной работы "Золотые руки Южного Урала" Время работы: с 10:00 до 17:00.

Начало в 10 часов.

24 октября 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт концертная программа вокально-инструментального ансамбля «Шире круг» (г. Москва). Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18.

18:00

26 октября 2018 года

У памятника танкистам-добровольцам (улица Ленина, 22) состоится торжественный митинг, посвящённый 75-й годовщине присвоения Уральскому Добровольческому танковому корпусу звания «Гвардейский». Будет представлена выставка из фондов кыштымского краеведческого музея, макеты стрелкового оружия, находки времён войны.

15:00

27 октября 2018 года

На берегу озера Тайги пройдёт соревнование по рыбной ловле на спиннинг с лодок. Сбор участников – на повороте направо после анбашской остановки.

10:00

27 октября 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) состоится зональный тур областного конкурса «Марафон талантов». Вход свободный.

11:00

27 октября 2018 года

В здании бывшей женской гимназии (улица Республики, 10 Б) пройдёт выставка «О, Керамика!». На стендах будут представлены посуда, вазы, декор для дома и украшения из фарфора, скульптурные композиции, настенные панно и современная инсталляция.

11:00

27 октября 2018 года

В физкультурно-спортивном комплексе (улица Малышева, 60) состоится областная показательная тренировка детско-юношеской спортивной школы «Инхело».

13:00

31 октября 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт танцевальный вечер для старшего поколения «Под звуки духового оркестра». Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18.

18:00