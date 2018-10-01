В Кыштыме прокуратура оштрафовала владельца и водителей маршрутного такси Автор: КР от Сегодня, 15:00 Категория: Общество 0 Вместе с госавтоинспекторами прокуратура Кыштыма провела проверку владельцев транспортных средств, занимающихся пассажирскими перевозками. В ходе проверки у одного из индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения, касающиеся двух автобусов. Страховые полисы ОСАГО на них не содержали сведения об использовании транспортных средств для регулярных пассажирских перевозок. Водители автобусов привлечены к административной ответственности. В отношении владельца маршрутных такси возбуждены административные дела по части 2 статьи 12.37 КоАП. Ему грозит штраф в 800 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить