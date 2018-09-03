В Кыштыме привлекли к ответственности трёх владельцев такси, чьи машины нарушили правила дорожного движения Автор: КР от Сегодня, 15:35 Категория: ГИБДД информирует 0 С начала 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием такси, в которых погибло три человека и 33 получили травмы различной степени тяжести. Как уже сообщалось на сайте «КР», в Кыштыме 5 сентября при проведении рейда на соблюдение правил перевозки детей вблизи учебных учреждений был остановлен водитель такси, который вышел на работу, будучи нетрезвым. Ему был выписан штраф в 30 000 рублей. Кроме того, его лишили права управления автомобилем. Индивидуального предпринимателя Врублевского, на кого работал таксист, оштрафовали на 100 000 рублей. Сегодня в целях повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности перевозок легковыми такси сотрудники ГИБДД Кыштыма провели профилактический рейд. С утра и до обеда госавтоинспекторы работали на улицах Карла Либкнехта, 117, Республики, 2, Интернационала, 101 и на перекрёстке улиц Освобождения Урала и Мамина-Сибиряка. Составлено девять протоколов на водителей трёх разных такси. Три из них – за неисправное состояние автомобилей, столько же – за непристёгнутых пассажиров в такси. Двое водителей не оплатили выписанные ранее штрафы. Ещё один перевозил ребёнка без удерживающего устройства. Должностным лицам, владельцам такси, были выданы представления на устранение причин и условий, способствовавших совершению водителями нарушений Правил дорожного движения. Вместе с этим на них были составлены административные протоколы за выпуск на линию автомобилей без соблюдения соответствующих процедур. Каждый теперь оплатит штраф в размере пяти тысяч рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить