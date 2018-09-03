» » В Кыштыме привлекли к ответственности трёх владельцев такси, чьи машины нарушили правила дорожного движения

В Кыштыме привлекли к ответственности трёх владельцев такси, чьи машины нарушили правила дорожного движения

Автор: КР от Сегодня, 15:35 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

С начала 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием такси, в которых погибло три человека и 33 получили травмы различной степени тяжести. 

Как уже сообщалось на сайте «КР», в Кыштыме 5 сентября при проведении рейда на соблюдение правил перевозки детей вблизи учебных учреждений был остановлен водитель такси, который вышел на работу, будучи нетрезвым. Ему был выписан штраф в 30 000 рублей. Кроме того, его лишили права управления автомобилем. Индивидуального предпринимателя Врублевского, на кого работал таксист, оштрафовали на 100 000 рублей. 

Сегодня в целях повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности перевозок легковыми такси сотрудники ГИБДД Кыштыма провели профилактический рейд. 

С утра и до обеда госавтоинспекторы работали на улицах Карла Либкнехта, 117, Республики, 2, Интернационала, 101 и на перекрёстке улиц Освобождения Урала и Мамина-Сибиряка. Составлено девять протоколов на водителей трёх разных такси. Три из них – за неисправное состояние автомобилей, столько же – за непристёгнутых пассажиров в такси. Двое водителей не оплатили выписанные ранее штрафы. Ещё один перевозил ребёнка без удерживающего устройства. 

Должностным лицам, владельцам такси, были выданы представления на устранение причин и условий, способствовавших совершению водителями нарушений Правил дорожного движения. Вместе с этим на них были составлены административные протоколы за выпуск на линию автомобилей без соблюдения соответствующих процедур. Каждый теперь оплатит штраф в размере пяти тысяч рублей.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter