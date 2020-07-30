«Российские железные дороги» оштрафовали за неисправный переезд в Кыштыме

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Как уже сообщалось на сайте «КР», 13 марта этого года на железнодорожном перегоне Анбашская – Пирит водитель автомобиля ВАЗ нарушил Правила дорожного движения. Он выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.



В ходе административного расследования помимо вины водителя вывили и нарушения в эксплуатации железнодорожного переезда – отсутствовали световозвращающие элементы на столбиках, не работал звуковой сигнал. Кроме того, светофор был наклонен в сторону, из-за чего была нарушена видимость сигнала, запрещающего проезд.



Как сказал сайту «КР» госинспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Станислав Беляев, в отношении ОАО «РЖД» составлен административный протокол. Мировой судья города Челябинска, рассмотрев материалы дела, вынес решение – взыскать с «Российских железных дорог» 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.