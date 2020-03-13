Недалеко от Кыштыма поезд протаранил легковушку

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Вчера в 15 часов 15 минут легковой автомобиль и поезд столкнулись на перегоне Анбашская — Пирит. Этот участок железной дороги соединяет станции под Кыштымом и Карабашом.

Как сообщается в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, причиной аварии стало грубое нарушение водителем отечественной легковушки Правил дорожного движения. Водитель ВАЗ выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. По информации ЮУЖД, сигнализация, запрещающая движение, работала исправно. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В столкновении поезда и автомобиля чудом никто не пострадал.