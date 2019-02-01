В посёлке под Кыштымом автомобиль столкнулся с поездом

Автор: КР от Сегодня, 11:01 Категория: ГИБДД информирует

Авария произошла вчера днём на 15-м километре железнодорожного перегона Кыштым-Пирит в районе посёлка Тайгинка. Житель Озёрска на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport возвращался с рыбалки. Подъехав к железнодорожному переезду, который не оборудован шлагбаумом, 60-летний водитель не убедился в безопасности движения и не заметил запрещающие сигналы светофора.

– Когда он увидел приближающийся локомотив, решил нажать на газ и проскочить переезд, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Бэлла Завалий. – Однако столкновения избежать не удалось. Удар пришёлся на правую заднюю часть машины. Водитель не пострадал. В автомобиле он ехал один.

В отношении озерчанина составлен протокол по части 1 статьи 12.10 Кодека об административных правонарушениях РФ – «Нарушение правил движения через железнодорожные пути».

Материалы дела будут направлены в суд. Водителю грозит штраф – одна тысяча рублей или лишение водительских прав на срок от трёх до шести месяцев.

С начала года в Кыштыме зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, в шести из них пострадали девять человек.