В Кыштыме стали известны подробности ДТП с «перевёртышем»

Сегодня, 15:54 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня около девяти часов утра в микрорайоне Нижнего Кыштыма на улице Интернационала, 36, водитель «Мицубиси» 1963 года рождения при въезде на перекрёсток с круговым движением не уступил дорогу ВАЗ-21104. За рулём отечественной легковушки был житель Кыштыма 1965 года рождения.

В результате автомобили столкнулись. От удара иномарка опрокинулась на бок. Водитель ВАЗ помог пострадавшему выбраться из «Мицубиси». Медицинская помощь никому не потребовалась.

За нарушение правил проезда перекрёстков виновнику аварии грозит штраф в размере одной тысячи рублей.