Подробности утреннего ДТП в Кыштыме

Сегодня, 15:23 Категория: Происшествия

650

0

Сегодня утром, 12 мая, на площади Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие.



Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Марина Шнырёва, водитель, 1946 года рождения, на автомобиле ВАЗ 21154 при выезде на дорогу не убедился в безопасности манёвра. Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21140, за рулём которого находился мужчина 1961 года рождения.

В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, в это же время произошла авария на круговом движении в районе Нижнего Кыштыма. Легковой автомобиль перевернулся на бок. Подробности уточняются.