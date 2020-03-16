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В Кыштыме госавтоинспекторы уходят на «Весенние каникулы»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей на улицах и дорогах с 16 марта по 1 апреля на территории Кыштымского городского округа будет проводиться профилактическая акция «Весенние каникулы».

Госавтоинспекторы запланировали профилактические беседы со школьниками и их родителями о правилах поведения вблизи проезжей части в весенний период.

В рамках «Весенних каникул» в предстоящий четверг, 19 марта, в нашем городе пройдет также акция «Внимание, пешеход!». Кроме того, 18 и 22 марта будут организованы рейды по контролю за перевозкой детей вблизи дошкольных и общеобразовательных организаций, а также на загородных автодорогах и въездах в населённые пункты.