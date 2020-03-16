Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме госавтоинспекторы уходят на «Весенние каникулы»

Сегодня, 13:18 Категория: ГИБДД информирует
236
0

В Кыштыме госавтоинспекторы уходят на «Весенние каникулы»

 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей на улицах и дорогах с 16 марта по 1 апреля на территории Кыштымского городского округа будет проводиться профилактическая акция «Весенние каникулы».

 

Госавтоинспекторы запланировали профилактические беседы со школьниками и их родителями о правилах поведения вблизи проезжей части в весенний период.

 

В рамках «Весенних каникул» в предстоящий четверг, 19 марта, в нашем городе пройдет также акция «Внимание, пешеход!». Кроме того, 18 и 22 марта будут организованы рейды по контролю за перевозкой детей вблизи дошкольных и общеобразовательных организаций, а также на загородных автодорогах и въездах в населённые пункты.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ГИБДД весенние каникулы

Похожие публикации:

В Кыштыме инспекторы ГИБДД проведут рейды у детских садов и школ

В Кыштыме дорожные полицейские готовятся к весенним каникулам

В Кыштыме дорожные полицейские объявили осенние каникулы

У госавтоинспекторов Кыштыма начинаются Весенние каникулы

Догляд за юными пешеходами

Комментарии:

Добавить