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В Челябинской области сотрудники ГИБДД контролируют передвижение граждан, чтобы исключить случаи нарушения самоизоляции

Вчера, 19:26 Категория: ГИБДД информирует
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В связи с действующими режимом повышенной готовности и обязательной самоизоляции на автодорогах региона силами ГИБДД усилены контрольные мероприятия.

Для движения на личном и служебном автотранспорте необходимо предъявить сотрудникам Госавтоинспекции водительское удостоверение, паспорт. Это позволит исключить случаи передвижения граждан, получивших постановление о необходимости нахождения в режиме изоляции, а также обосновать необходимость передвижения в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области.

В дальнейшем сотрудниками полиции цели передвижения граждан будут проверены, и в случае установления нарушения санитарно-эпидемиологических правил, будут применены меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Требование каких-либо специальных пропусков в период ограничений по коронавирусу не предусмотрено.

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Теги: Кыштым Режим самоизоляции ГИБДД информирует Контроль передвижения на дорогах

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