Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции в Кыштыме

Сегодня, 18:41 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории региона. Возникает немало вопросов относительно соблюдения режима.

Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?

Общественный транспорт продолжит работать, но в сокращенном режиме. Скорректирована регулярность маршрутов на основе данных пассажиропотока и востребованности тех или иных маршрутов в определенные часы.

Можно ли передвигаться на такси?

Службы такси продолжат работать с соблюдением необходимых мер безопасности.

Можно ли передвигаться по территории Челябинской области?

Да, можно. Но только на личном или общественном транспорте с соблюдением всех мер предосторожности и в особых случаях:

– обращение за экстренной медицинской помощью;

– прямая угроза жизни и здоровью;

– следование к месту работы;

– осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории области, в случае если она не приостановлена в соответствии с распоряжением;

– оказание транспортных услуг;

– услуг доставки;

– следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена распоряжением правительства области;

– выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

– вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.

Будет ли разрешено выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом?

Временно запрещено. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах.

Как будут работать поликлиники?

Все медицинские организации переходят на работу в особом режиме: временно приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация, приостановлена плановая госпитализация в дневные стационары (за исключением экстренных случаев). Чтобы не создавать очередей в поликлиниках, при появлении признаков заболевания вызывайте врача на дом. По всем вопросам обращайтесь по телефону в регистратуру медучреждения.

Как теперь быть пожилым гражданам, которым в поликлинику на общественном транспорте надо ехать?

Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции, особенно пожилым людям. В случае плохого самочувствия нужно вызвать врача на дом без посещения медицинских учреждений.

Что делать с похоронами?

Ритуальные мероприятия разрешено проводить согласно сложившимся традициям. Но важно не допускать массового сбора людей, соблюдать все меры безопасности и отказаться от проведения поминок.

Какие меры будут применять к нарушителям самоизоляции?

Административный штраф. Если повлечет заражение и смерть другого лица, уголовная ответственность.

Если нет служебного удостоверения, как доказать, что добираешься до места работы?

Получить от работодателя справку с места работы свободного образца, с указанием вида выполняемой трудовой деятельности и режима работы.

Работодатель вынуждает выходить на работу. Куда обращаться?

Важно понимать, что деятельность ряда организаций и предприятий в соответствии с распоряжением правительства не остановлена. За защитой трудовых прав можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Челябинской области по телефону 8-(351) 237-08-32.

Всеобщий режим самоизоляции в Челябинской области: до какого числа продлится и как будет действовать?

Режим будет действовать столько, сколько потребуется для преодоления опасности.

Может ли пожилой человек во время режима самоизоляции пойти на улицу, чтобы заплатить за услуги ЖКХ или сделать покупки в магазине?

Людям старшего поколения нельзя выходить на улицу для их безопасности. Для одиноко проживающих граждан старше 65 лет организована бесплатная доставка продуктов, лекарств и помощь в оплате услуг ЖКХ. Получить услугу можно, обратившись на круглосуточную единую горячую линию по телефонам: 8-919-304-63-00 и 8-912-806-84-96.

Ещё больше вопросов и ответов читайте здесь https://m.pravmin74.ru/novosti/otvety-na-glavnye-voprosy-o-rezhime-samoizolyacii-56716