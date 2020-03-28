Полицейские Челябинской области запускают челлендж #Будьответственнымостаньсядома

Сегодня, 14:04 Категория: Общество

102

0

В рамках акции «Ваш участковый», которая пройдёт на Южном Урале с 30 марта по 30 апреля, полиция призывает соблюдать меры предосторожности и режима самоизоляции. В связи с эпидемиологической ситуацией запускается челлендж #Будьответственнымостаньсядома.

Как сообщается на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области, южноуральцы могут присоединиться к челленджу #Будьответственнымостаньсядома, показывая своим примером как можно с пользой для себя и своего здоровья провести время на карантине в период самоизоляции. Для этого предлагается делать фото и видео, размещать их в социальных сетях с хештегом челленджа.



Участковые уполномоченные полиции всего региона, в том числе в Кыштыме, проведут в жилом секторе активную работу с гражданами пожилого возраста, призывая их оставаться дома в целях соблюдения карантинных мер и сохранения своего здоровья.

Также участковые продолжат оказывать содействие представителям Роспотребнадзора и министерства здравоохранения по проверке соблюдения режима самоизоляции гражданами, находящимися под наблюдением. Проверка соблюдения условий самоизоляции будет проходить трижды в течение установленного срока.

Полицейские будут контролировать исполнение карантинных мероприятий культурно-развлекательными и торговыми комплексами.

