Жителей Кыштыма оповестят о необходимости находиться дома с помощью громкой связи

Вчера, 16:57 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции для всех жителей региона.

Южноуральцам рекомендуется выходить из своих домов только в случае крайней необходимости – за получением медицинской помощи, в ближайшие аптеку или в магазин, на работу, если она не приостановлена или не переведена на дистанционный режим. Выгуливать домашних питомцев можно в пределах ста метров от дома. Если вам необходимо выйти, старайтесь соблюдать дистанцию от других граждан в полтора-два метра.

С сегодняшнего дня полицейские будут в усиленном режиме патрулировать улицы города и пресекать свободные прогулки, особенно большими компаниями.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, оповещение кыштымцев о введении жёстких карантинных мер ведётся, в том числе, и с помощью служебных УАЗов, которые оснащены системой громкой связи. Полицейские автомобили уже выполнили несколько рейсов по главным улицам и проинформировали пешеходов о необходимости находиться дома.