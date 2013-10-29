В Кыштыме работники ГИБДД проверят маршрут безопасности в дневниках школьников

Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: ГИБДД информирует

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в нашем городе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, участниками которого стали дети до 16 лет. Причём один велосипедист попал в ДТП по своей вине. Ещё в двух авариях получили травмы четыре кыштымца в возрасте от 16 до 18 лет. Речь идёт о водителях скутеров и их пассажирах.

В Челябинской области, по данным ГИБДД, выросло количество ДТП с участием детей. В этом году произошло 373 аварии, в которых погибли 11 несовершеннолетних и 386 получили травмы. В 88 случаях дети пострадали по своей неосторожности.

В целях профилактики госавтоинспекторы до конца недели примут участие в родительских собраниях в школах. Они напомнят родителям, что дети должны кататься на велосипедах, роликах, скейтбордах и таких современных средствах передвижения, как гидроскутеры, сигвеи и моноколёса, только на тротуарах, но никак не на проезжей части дорог.

В ходе этой недели работники ГИБДД проверят, есть ли у детей маршруты безопасности – каждый ученик 1-4 класса должен вместе с родителями пройти путь от дома до школы и обратно, после чего нарисовать его и вклеить в дневник.

На этой неделе у пешеходных переходов будут дежурить родительские патрули. А дорожные полицейские проведут рейды по безопасной перевозке детей.