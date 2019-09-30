Под Кыштымом столкнулись два большегруза

Автор: КР от Вчера, 18:05 Категория: ГИБДД информирует

Фото предоставлено пресс-службой

межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский"

Сегодня на 39 километре дороги Тюбук – Кыштым водитель автомобиля «КамАЗ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «МАЗ».

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины «МАЗ» получил травмы.

Выяснилось, что причиной аварии стала птица, которая ударилась в лобовое стекло «КамАЗа». В тот момент водитель от неожиданности не справился с управлением. Возбуждено административное дело по статье 12.24 – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.