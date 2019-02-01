Жители кыштымского посёлка погибли в дорожной аварии Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: ГИБДД информирует 0 Фото из социальных сетей Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области, вчера днём на 1558 километре трассы М5 рядом с Ашой водитель грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В этот момент по дороге ехал легковой автомобиль Hyundai Accent. От столкновения иномарку буквально смяло под прицепом. Кроме водителя, в ней ехали ещё трое пассажиров. Один из них сейчас находится в реанимации. Водитель и два пассажира погибли на месте. Как стало известно сайту «КР», все они были жителями посёлка Тайгинка и отправились к родственникам в Оренбург. По словам начальника управления посёлками Николая Стукова, среди погибших – работники Тайгинского горно-обогатительного комбината. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить