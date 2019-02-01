Жители кыштымского посёлка погибли в дорожной аварии

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: ГИБДД информирует

Фото из социальных сетей

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области, вчера днём на 1558 километре трассы М5 рядом с Ашой водитель грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

В этот момент по дороге ехал легковой автомобиль Hyundai Accent. От столкновения иномарку буквально смяло под прицепом.

Кроме водителя, в ней ехали ещё трое пассажиров. Один из них сейчас находится в реанимации. Водитель и два пассажира погибли на месте.

Как стало известно сайту «КР», все они были жителями посёлка Тайгинка и отправились к родственникам в Оренбург.

По словам начальника управления посёлками Николая Стукова, среди погибших – работники Тайгинского горно-обогатительного комбината.