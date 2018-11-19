В ДТП под Кыштымом пассажир скончался на месте Автор: КР от 19-11-2018, 11:51 Категория: ГИБДД информирует 0 Выпавший в воскресенье снег ухудшил дорожную ситуацию на автодорогах Кыштыма и в посёлках округа. Не все водители в условиях гололёда способны выбрать правильную безопасную скорость для движения. Первое дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днём на улице Мамина-Сибиряка. Водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2103, за рулём которого находился водитель 1999 года рождения. В результате ДТП травму головы получила девушка, находившаяся в автомобиле «Лифан». Небольшие травмы получил и водитель «тройки». Госавтоинспекторы возбудили административное дело, результаты которого будут зависеть от степени тяжести повреждений у пострадавшей. Водителю «Лифана» грозит, в случае причинения лёгкого вреда здоровью, штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем от одного до полутора лет. А уже поздно вечером госавтоинспекторы выезжали на 56-й километр автодороги Кыштым-Карабаш-Миасс. Водитель грузовика «MAN» из Челябинска, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением жителя города Миасса. От удара легковушка перевернулась. Её пассажиры на заднем сидении получили телесные повреждения, а мужчина, сидевший на пассажирском сидении справа от водителя, от полученных травм скончался на месте. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 уголовного кодекса – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит лишение свободы до пяти лет. Сам грузовик изъят и находится на специализированной стоянке. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить