В ДТП под Кыштымом пассажир скончался на месте

Автор: КР от 19-11-2018, 11:51 Категория: ГИБДД информирует

Выпавший в воскресенье снег ухудшил дорожную ситуацию на автодорогах Кыштыма и в посёлках округа. Не все водители в условиях гололёда способны выбрать правильную безопасную скорость для движения.

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днём на улице Мамина-Сибиряка. Водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2103, за рулём которого находился водитель 1999 года рождения. В результате ДТП травму головы получила девушка, находившаяся в автомобиле «Лифан». Небольшие травмы получил и водитель «тройки».

Госавтоинспекторы возбудили административное дело, результаты которого будут зависеть от степени тяжести повреждений у пострадавшей. Водителю «Лифана» грозит, в случае причинения лёгкого вреда здоровью, штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем от одного до полутора лет.

А уже поздно вечером госавтоинспекторы выезжали на 56-й километр автодороги Кыштым-Карабаш-Миасс. Водитель грузовика «MAN» из Челябинска, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением жителя города Миасса. От удара легковушка перевернулась. Её пассажиры на заднем сидении получили телесные повреждения, а мужчина, сидевший на пассажирском сидении справа от водителя, от полученных травм скончался на месте.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 уголовного кодекса – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит лишение свободы до пяти лет. Сам грузовик изъят и находится на специализированной стоянке.