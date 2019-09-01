В Кыштыме водитель большегруза повредил шлагбаум на железнодорожном переезде

Автор: КР от Вчера, 12:50 Категория: ГИБДД информирует

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымского отдела ГИБДД, это произошло в районе ЧГРЭС. Предполагается, что водитель на автомобиле «КамАЗ» перевозил контейнеры. Во время проезда машины через железнодорожный переезд шлагбаум начал опускаться и оказался между контейнерами.

– Возможно, водитель этого и не заметил. Ещё предстоит найти его и выяснить все обстоятельства. Машина принадлежит челябинской компании, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Александр Маркин.

Во избежание аварий на железнодорожных переездах, до 26 сентября в Кыштыме проводится акция «Внимание, переезд». Инспекторы ГИБДД уделяют особое внимание движению автомобилей через участки, которые являются самыми сложными и опасными. С начала этого года в нашем городе на переездах не зарегистрированы аварии, в которых пострадали участники дорожного движения.

Согласно статистике, до 98,5 процента дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах происходит из-за нарушений водителями Правил дорожного движения через железнодорожные пути.

Отметим, что даже в случае экстренного торможения тормозной путь поезда составляет от полутора до двух километров.