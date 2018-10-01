В Кыштыме большегруз больше часа вынужденно простоял на железнодорожных путях

Автор: КР от Сегодня, 10:35 Категория: ГИБДД информирует

В половине пятого утра грузовой автомобиль «Вольво» повредил своим защитным устройством барьер-автомат, когда пересекал железнодорожный переезд в районе ЧГРЭС. И только спустя час об этом было сообщено в полицию.

– Перед переездом в сторону Кыштымского медеэлектролитного завода образовалась пробка, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Однако работники железной дороги организовали для автомобилистов движение по встречной полосе.

За рулём большегруза находился 25-летний житель Свердловской области. За повреждение железнодорожного переезда ему грозит штраф от 5000 до 10000 рублей.