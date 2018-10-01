В Кыштыме большегруз больше часа вынужденно простоял на железнодорожных путях Автор: КР от Сегодня, 10:35 Категория: ГИБДД информирует 0 В половине пятого утра грузовой автомобиль «Вольво» повредил своим защитным устройством барьер-автомат, когда пересекал железнодорожный переезд в районе ЧГРЭС. И только спустя час об этом было сообщено в полицию. – Перед переездом в сторону Кыштымского медеэлектролитного завода образовалась пробка, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Однако работники железной дороги организовали для автомобилистов движение по встречной полосе. За рулём большегруза находился 25-летний житель Свердловской области. За повреждение железнодорожного переезда ему грозит штраф от 5000 до 10000 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить