В Кыштыме проверят техническое состояние железнодорожных переездов
Автор: КР от Вчера, 14:04 Категория: ГИБДД информирует
В Кыштымском округе с начала этой недели проводится профилактическое мероприятие «Внимание: переезд!» Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние железнодорожных переездов, а также соблюдение Правил дорожного движения на этих участках водителями.
Как сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма Станислав Беляев, на территории нашего округа 19 переездов, из них 16 принадлежат Российским железным дорогам, три – промышленным предприятиям города.
– Далеко не каждый переезд оборудован сигнальными столбиками, – констатирует Станислав Сергеевич. – На некоторых в ненадлежащем состоянии находится и проезжее полотно.
Не исключено, что мероприятие «Внимание: переезд!» завершится составлением административных протоколов. А штрафы на юридических лиц в данном случае предусмотрены немалые – от 200 тысяч рублей и выше.