В Кыштыме юридические лица поплатятся крупными штрафами за необеспечение безопасности на железнодорожных переездах

Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: ГИБДД информирует

Дорожные полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Внимание: переезд!» За неделю сотрудникам ДПС попались четыре нарушителя. Двое из них – местный таксист и водитель фуры, подвозивший товар в магазин «Магнит», один за другим проигнорировали красный сигнал светофора, предупреждающий о приближении поезда. Это произошло на железнодорожном переезде в районе ЧГРЭС.

Как сообщил сайту «КР» инспектор дорожного надзора ГИБДД Станислав Беляев, в отношении обоих возбуждены административные дела. Их ждёт штраф в одну тысячу рублей или лишение водительских прав от трёх до шести месяцев.

Ещё двое автомобилистов не остановились перед знаком «Стоп» на улице Булдымской, за что будут наказаны штрафом в одну тысячу рублей.

Также сотрудники ГИБДД выявили, что в посёлке Рипус, как и на Рождественском кордоне, нет специальных знаков, сообщающих о приближении к железнодорожным путям. Устранить это нарушение они обязали управление городского хозяйства администрации Кыштымского округа.

В ходе проверки обнаружилось, что на большинстве кыштымских переездов не хватает сигнальных столбиков. По правилам, они должны быть установлены на расстоянии от двух с половиной до 16 метров от крайних рельсов через каждые полтора метра.

Однако на железнодорожном переезде у радиозавода нет 25 таких столбиков, на Рождественском кордоне – десяти, за Каолиновым в сторону Тайгинки – 26, в районе ЧГРЭС – семи, плюс ещё шесть повреждены, на улице Булдымской их нет вообще.

Возбуждены административные дела в отношении двух юридических лиц – каких именно, пока не разглашается. Им светят крупные штрафы – от 200 до 300 тысяч рублей.