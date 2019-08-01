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В Кыштыме госавтоинспекторы призывают жителей присоединиться к задержанию пьяных водителей

Автор: КР от Сегодня, 14:08 Категория: ГИБДД информирует

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С начала года в нашем городе пьяными за рулём попались 77 водителей, десять из них – повторно. Как правило, сотрудники ГИБДД задерживают нарушителей в ходе рейдов и патрулирования улиц.

 

– Призываем и жителей Кыштыма содействовать в пресечении подобных нарушений, которые могут стать причиной серьёзных аварий. Если вы заметили нетрезвых водителей, нужно сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефонам 8 (351-51) 4-46-61 или 02, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин.

 

Очередной водитель с признаками алкогольного опьянения был задержан накануне на улице Комарова. Медицинское освидетельствование показало 1,62 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, что сравнимо с 3,6 промилле алкоголя. Такой показатель относится к тяжёлой степени опьянения.

 


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