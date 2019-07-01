В Кыштыме водители садятся за руль пьяными и без прав

Автор: КР от Вчера, 15:26 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Тойота Марк II» в районе микрорайона Каолиновый. За рулём находился местный житель 1978 года рождения с признаками алкогольного опьянения.

Пробив водителя по базе, госавтоинспекторы установили, что он уже лишён водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Иномарка была помещена на штраф стоянку, а злостного нарушителя препроводили помещён в следственный изолятор.

Как сказал сайту «КР» и. о. инспектора по безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, задержанному предстоит отвечать перед судом в рамках уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до трёх лет.

Всего с начала этого года кыштымские госавтоинспекторы привлекли к ответственности 53 водителя, севших за руль пьяном виде. Семеро в таком состоянии предстали перед сотрудниками ГИБДД повторно, хотя уже были лишены до этого права управления автомобилями.

В четверг, 11 июля, в утренние часы в Кыштыме пройдёт рейд по выявлению водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Экипажи ДПС будут стоять на выездах из города.