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В Кыштыме объявлена массовая проверка водителей

Автор: КР от Сегодня, 11:12 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня вечером, 16 августа, в Кыштыме пройдёт рейд по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

 

– С начала этого года в нашем городе пьяными за рулём попались 72 человека, девять их них – повторно. Они привлечены к уголовной ответственности по статье 264, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин.

 

Напомним, водители, которые впервые попадаются за рулём в состоянии алкогольного опьянения, выплачивают штраф 30 тысяч рублей, также им грозит лишение пра­ва управления автомобилями на срок до двух лет.

 


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