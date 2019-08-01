В Кыштыме водитель в нетрезвом виде повредил свой автомобиль и два чужих

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: ГИБДД информирует

Вчера житель Кыштыма 1983 года рождения поворачивая на «Форд Фокусе» с улицы Некрасова в сторону улицы Горелова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. Попытавшись освободить проезжую часть, он задним ходом наехал ещё на один автомобиль, припаркованный на обочине.

Прибывший на место наряд дорожно-постовой службы обратил внимание на признаки у виновника двойного ДТП алкогольного опьянения. От предложения пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

Как сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, этому водителю грозит лишение водительского удостоверения сроком от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Аналогичное наказание ждёт и водителя манипулятора с прицепом, которого наряд ДПС остановил в микрорайоне Каолиновый накануне вечером. «Алкотестер» показал у него 0,73 промилле содержания алкоголя в крови.

Не согласившись с показаниями прибора, он прошёл медицинское освидетельствование в кыштымской городской больнице. Однако результат медиков подтвердил, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.