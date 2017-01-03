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В Озёрске пьяный водитель полтора километра тащил на капоте инспектора дорожно-патрульной службы

Автор: КР от Вчера, 12:00 Категория: Происшествия

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Ранним утром в первый день нового года  наряд ДПС обнаружил  на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челябинская в Озёрске  автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого совершил наезд на обочину. Когда сотрудники дорожно-патрульной службы попытались задержать нарушителя, он, стремясь скрыться, сбил  инспектора и провез его на капоте своей машины не менее полутора километров.

 

Наряды ДПС задержали преследуемый автомобиль на улице Монтажников. Как выяснилось, водитель 1995 года рождения сел за руль  в состоянии опьянения, не имея  права на  управление транспортными средствами. За административное правонарушение он был  арестован на десять суток.

 

Как сообщил сайту «КР» руководитель пресс-службы озёрского УМВД Максим Мясников, сотрудник полиции получил телесные повреждения – ушиб головы и ссадины на руках. Следственный отдел по ЗАТО г. Озерск возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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