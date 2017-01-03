В Озёрске пьяный водитель полтора километра тащил на капоте инспектора дорожно-патрульной службы

Автор: КР от Вчера, 12:00 Категория: Происшествия

Ранним утром в первый день нового года наряд ДПС обнаружил на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челябинская в Озёрске автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого совершил наезд на обочину. Когда сотрудники дорожно-патрульной службы попытались задержать нарушителя, он, стремясь скрыться, сбил инспектора и провез его на капоте своей машины не менее полутора километров.

Наряды ДПС задержали преследуемый автомобиль на улице Монтажников. Как выяснилось, водитель 1995 года рождения сел за руль в состоянии опьянения, не имея права на управление транспортными средствами. За административное правонарушение он был арестован на десять суток.

Как сообщил сайту «КР» руководитель пресс-службы озёрского УМВД Максим Мясников, сотрудник полиции получил телесные повреждения – ушиб головы и ссадины на руках. Следственный отдел по ЗАТО г. Озерск возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.