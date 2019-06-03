В Кыштыме пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

Автор: КР от Вчера, 11:30 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 03:20 ночи наряд дорожно-постовой службы остановил автомобиль ВАЗ 21120 на улице Калинина, 172. Перед этим водитель пытался скрыться от полицейских.

За рулём машины оказался молодой человек 1993 года рождения, проживающий в посёлке Рощино Сосновского района. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Пройти медицинскую экспертизу отказался. Более того, прав управления автомобилем у него не было.

Как сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, водитель был задержан, транспортное средство изъято.

Сейчас молодого человека увезли в суд. Ему грозит от 10 до 15 суток административного ареста или штраф в 30 000 рублей.