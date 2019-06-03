В Кыштыме увеличилось количество пьяных водителей

Автор: КР от Сегодня, 10:33 Категория: ГИБДД информирует

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД задержали сразу нескольких водителей, которые управляли своими автомобилями в нетрезвом виде.

Один из них, 33-летний житель Кыштыма, ехал в семь часов утра по улице Карла Либкнехта на машине ВАЗ 21104. Кроме того, что он был пьян, при нём не оказалось водительского удостоверения. Выяснилось, что ранее он был лишён права управления транспортом. Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нарушение правил дорожного движения.

– На автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым был задержан водитель, по вине которого произошла авария. Никто не пострадал, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин. – Виновником ДТП стал 29-летний уроженец Кыштыма, проживающий в Челябинске. Недавно он тоже был лишён водительских прав. В этот раз нарушитель отказался от медицинского освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, вчера у городской больницы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого находился житель Озёрска. За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения ему тоже грозит административное наказание – лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.