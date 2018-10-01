В Кыштыме нетрезвый водитель за один день дважды попался на крупные штрафы

Автор: КР от Вчера, 11:24 Категория: ГИБДД информирует

В 12 часов дня госавтоинспекторы остановили водителя ВАЗ-2112, жителя Кыштыма 1987 года рождения, у дома 15 на улице Соймановский проспект. Первичные признаки алкогольного опьянения подтвердились после того, как молодой человек дыхнул в «трубочку» в полицейском автомобиле. Но с показателями алкотестера мужчина не согласился.

Госавтоинспекторы предложили пройти ему медицинское освидетельствование, от которого водитель отказался. Его автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

Вечером того же дня мужчина пришёл забирать оттуда свою машину. А спустя некоторое время снова был остановлен госавтоинспекторами. И вновь он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови.

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, возбуждено два административных дела по части 1 статьи 12.26 КоАП. Водителю выписан, по каждому из обоих случаев штраф в размере 30 000 рублей, то есть в общей сложности 60 тысяч рублей. Ему грозит до четырёх лет лишения права управления транспортным средством.