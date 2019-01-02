В Кыштыме осудили юбиляра-нарушителя, проигнорировавшего полицейских

Автор: КР от Вчера, 15:08 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня служители Фемиды рассмотрели административное дело, возбуждённое в отношении жителя Каслей. Вчера экипаж ДПС дежурил у физкультурно-спортивного комплекса в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

Около 14 часов на глазах дорожных полицейских молодой человек демонстративно пересёк улицу Чернышевского в неположенном месте, хотя «зебра» находилась в двух шагах.

Инспекторы ДПС попросили нарушителя подойти к ним, однако тот пустился наутёк. Но стражи порядка догнали его у торгового дома «Домино».

– За нарушение Правил дорожного движения мои коллеги оштрафовали пешехода на 500 рублей, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – После этого они доставили его в отдел полиции, где был составлен рапорт по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Мировой судья, по всей видимости, учёл, что именно сегодня обвиняемый отмечает своё 25-летие. Он наказал его минимальным штрафом в 500 рублей, тогда как, по действующему законодательству, игнорирование требований полицейских сулит штраф до 1000 рублей или арест до пятнадцати суток.