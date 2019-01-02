В Кыштыме осудили юбиляра-нарушителя, проигнорировавшего полицейских Автор: КР от Вчера, 15:08 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня служители Фемиды рассмотрели административное дело, возбуждённое в отношении жителя Каслей. Вчера экипаж ДПС дежурил у физкультурно-спортивного комплекса в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Около 14 часов на глазах дорожных полицейских молодой человек демонстративно пересёк улицу Чернышевского в неположенном месте, хотя «зебра» находилась в двух шагах. Инспекторы ДПС попросили нарушителя подойти к ним, однако тот пустился наутёк. Но стражи порядка догнали его у торгового дома «Домино». – За нарушение Правил дорожного движения мои коллеги оштрафовали пешехода на 500 рублей, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – После этого они доставили его в отдел полиции, где был составлен рапорт по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Мировой судья, по всей видимости, учёл, что именно сегодня обвиняемый отмечает своё 25-летие. Он наказал его минимальным штрафом в 500 рублей, тогда как, по действующему законодательству, игнорирование требований полицейских сулит штраф до 1000 рублей или арест до пятнадцати суток. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить