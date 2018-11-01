В Кыштыме дорожные полицейские надели на водителя наручники

Автор: КР от Сегодня, 15:50 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня ночью инспекторы ДПС остановили на улице Щорса водителя «семёрки». Находившийся за рулём 41-летний житель Кыштыма попытался убежать от полицейских, однако вскоре был задержан. Стражам порядка пришлось применить наручники.

– Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Он прошёл освидетельствование на месте. Результат алкотестера – 0,39 промилле при допустимой норме в 0,16 промилле.

Нарушителю грозит уголовное преследование. В мае этого года он был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Его автомобиль помещён на штрафстоянку, а сам он водворён в комнату для задержанных в административном порядке.

Там он будет дожидаться решения Кыштымского городского суда. Служители Фемиды рассмотрят административное дело, фигурантом которого стал пьяный автомобилист. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

В отношении него составлен ещё один протокол – за управление транспортным средством, будучи лишённым такого права. Санкция этой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ предполагает наказание в виде штрафа в 30 000 рублей, ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 часов.