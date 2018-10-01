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В Кыштыме автомобилист пытался скрыться от полицейских в лесу

Автор: КР от Вчера, 17:42 Категория: Общество

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Поздно вечером инспекторы ДПС дежурили неподалёку от гостиничного комплекса «Акрополь» на улице 2-й Южной. Они попытались остановить автомобиль ВАЗ, который ехал по улице Карла Либкнехта в сторону микрорайона Каолинового.

 

Однако после взмаха светоотражающего жезла водителя не притормозил, а, наоборот, нажал на педаль газа. Дорожные полицейские тут же последовали за ним. Проехав метров 150, нарушитель всё-таки остановился и прямо на глазах госавтоинспекторов стал перебираться на пассажирское сиденье.

 

Стражи порядка подошли к его автомобилю, представились и потребовали предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль. Мужчина отказался, сославшись на то, что за рулём был не он. После этого он и вовсе попытался скрыться в прилегающем лесном массиве, однако был пойман.

 

Как говорится в решении Кыштымского городского суда, на неоднократные законные требования полицейских прекратить свои противоправные действия и предъявить документы водитель не реагировал, отталкивая их руками. Правоохранители вынуждены были надеть на него наручники и отвезти в отдел полиции.

 

В отношении нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

 

Служители Фемиды учли, что обвиняемый ранее не привлекался к административной ответственности и признал свою вину. Его наказали двумя сутками ареста. Хотя по действующему законодательству, подобное правонарушение влечёт наложение штрафа от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

 

 


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