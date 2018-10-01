В Кыштыме автомобилист пытался скрыться от полицейских в лесу Автор: КР от Вчера, 17:42 Категория: Общество 0 Поздно вечером инспекторы ДПС дежурили неподалёку от гостиничного комплекса «Акрополь» на улице 2-й Южной. Они попытались остановить автомобиль ВАЗ, который ехал по улице Карла Либкнехта в сторону микрорайона Каолинового. Однако после взмаха светоотражающего жезла водителя не притормозил, а, наоборот, нажал на педаль газа. Дорожные полицейские тут же последовали за ним. Проехав метров 150, нарушитель всё-таки остановился и прямо на глазах госавтоинспекторов стал перебираться на пассажирское сиденье. Стражи порядка подошли к его автомобилю, представились и потребовали предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль. Мужчина отказался, сославшись на то, что за рулём был не он. После этого он и вовсе попытался скрыться в прилегающем лесном массиве, однако был пойман. Как говорится в решении Кыштымского городского суда, на неоднократные законные требования полицейских прекратить свои противоправные действия и предъявить документы водитель не реагировал, отталкивая их руками. Правоохранители вынуждены были надеть на него наручники и отвезти в отдел полиции. В отношении нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». Служители Фемиды учли, что обвиняемый ранее не привлекался к административной ответственности и признал свою вину. Его наказали двумя сутками ареста. Хотя по действующему законодательству, подобное правонарушение влечёт наложение штрафа от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить