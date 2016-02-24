Полицейские Кыштыма оштрафовали работников московской строительной компании

Автор: КР от Сегодня, 09:36 Категория: ГИБДД информирует

Вчера сотрудники ДПС, патрулируя улицу Интернационала, заметили двух пешеходов-нарушителей. Мужчины переходили дорогу в неположенном месте, что-то оживлённо обсуждая. При этом их нисколько не смутило присутствие полицейских.

– Оказалось, что оба они родом из Кыштыма, но работают в одной из строительных компаний в Москве, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Каждому выписали штраф в 500 рублей.

На это один из жителей столицы не без иронии заявил: мол, в Москве их нарушение бы даже не заметили. С начала года в Кыштымском городском округе более 600 пешеходов нарушили Правила дорожного движения.