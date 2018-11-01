В Кыштыме массовое ДТП произошло по вине водителя ритуального авто

Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: ГИБДД информирует

В 17 часов 20 минут на улице Чернышевского столкнулись сразу три автомобиля. Водитель «Лады Приора» притормозил, чтобы пропустить пешехода. Вслед за ним остановилась и автоледи на ВАЗ-2115.

– А водитель «Газели» 1968 года рождения, ехавший за автомобилем пятнадцатой модели, не выбрал безопасную дистанцию и допустил с ним столкновение, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – ВАЗ, в свою очередь, врезался в «Приору».

Прибывшие на место ДТП госавтоинспекторы при проверке документов выяснили, что у девушки, сидевшей за рулём ВАЗ-2115, не было полиса ОСАГО. За это её оштрафовали на 800 рублей.

Что касается виновника автомобильной аварии, то ему предстоит заплатить 1500 рублей за несоблюдение дистанции. Ещё один штраф, от пяти до 15 тысяч рублей, его ждёт за то, что он ехал на «Газели» одного из ритуальных салонов, с просроченными водительскими правами. Этот документ он должен был поменять ещё восемь лет назад.