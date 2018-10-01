В Кыштыме невнимательные водители в один день спровоцировали две аварии

Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: ГИБДД информирует

Эти дорожно-транспортные происшествия произошли вчера. Днём житель Кыштыма за рулём «ВАЗ 2115» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль «Mazda», который поворачивал с улицы Механической на улицу Карла Либкнехта.

– К ответственности привлечён водитель ВАЗ. Он заплатит штраф в 1500 рублей, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Бэлла Завалий. – Но потерпевший тоже раскошелится. Оказалось, что у него не оформлена страховка на машину«Mazda». За это он оштрафован на 800 рублей.

Второе столкновение произошло вечером на стоянке у дома №2 на улице Бажова. Житель нашего города, управлявший «ВАЗ 2115», выезжал задним ходом с парковки и не заметил автомобиль «Datsun», за рулём которого находилась жительница Озёрска.

У иномарки оказалась повреждена правая сторона. Протокол о ДТП не был составлен, так как нарушения Правил дорожного движения не установлено.