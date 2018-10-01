В Кыштыме невнимательные водители в один день спровоцировали две аварии Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: ГИБДД информирует 0 Эти дорожно-транспортные происшествия произошли вчера. Днём житель Кыштыма за рулём «ВАЗ 2115» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль «Mazda», который поворачивал с улицы Механической на улицу Карла Либкнехта. – К ответственности привлечён водитель ВАЗ. Он заплатит штраф в 1500 рублей, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Бэлла Завалий. – Но потерпевший тоже раскошелится. Оказалось, что у него не оформлена страховка на машину«Mazda». За это он оштрафован на 800 рублей. Второе столкновение произошло вечером на стоянке у дома №2 на улице Бажова. Житель нашего города, управлявший «ВАЗ 2115», выезжал задним ходом с парковки и не заметил автомобиль «Datsun», за рулём которого находилась жительница Озёрска. У иномарки оказалась повреждена правая сторона. Протокол о ДТП не был составлен, так как нарушения Правил дорожного движения не установлено. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить