В Кыштыме водитель на BMW стал виновником двойной аварии

Автор: КР от Вчера, 11:55 Категория: ГИБДД информирует

Житель города Озёрска на автомобиле «Сузуки» притормозил в районе центральной детской библиотеки на улице Ленина, чтобы пропустить пешеходов. Вслед за ним остановился и местный водитель на ВАЗ-21122.

– А следовавший за отечественным автомобилем на BMW работник радиозавода не успел затормозить и въехал в ВАЗ, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Вследствие наезда он автоматически ударил стоящий впереди «Сузуки».

За несоблюдение дистанции водителю «немца» предстоит оплатить штраф в 1500 рублей.

Несколькими часами ранее из-за невнимательности другого автомобилиста произошло ДТП на перекрёстке улиц Горького и Малышева. Житель нашего города хотел повернуть на рабочей «Ниве» в сторону физкультурно-спортивного комплекса, но в это время в заднюю часть его автомобиля врезался «Хёндай Верна».

Водитель иномарки из Нязепетровска решил обогнать российский внедорожник, но не обратил внимание на то, что тот уже включил сигнал поворота. На «Ниве» оказались повреждены колесо и крыло. Вопрос о возмещении ущерба будет решаться в гражданском порядке.