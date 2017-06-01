В летнем детском лагере под Кыштымом появится скамья примирения

Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: Экономика и бизнес

В детском лагере «Радуга», принадлежащем Кыштымскому медеэлектролитному заводу, близится к концу первая смена, в течение которой на берегу озера Увильды отдыхали 177 школьников. В этом году смены в «Радуге» стали короче – они длятся 18 дней вместо 21-го. Зато теперь их не три, как раньше, а четыре. Это продиктовано желанием принять как можно больше ребятишек. Вот какой комментарий на этот счёт дал сайту «КР» директор лагеря Валерий Шарабрин.

– Заявки родителей мы, как правило, удовлетворяем полностью. А вот работающим на заводе бабушкам и дедушкам, которые хотели бы направить к нам своих внуков, не всегда хватает путёвок. Теперь ситуация должна измениться к лучшему.

Первой июньской смене, как часто бывает на Южном Урале, не слишком повезло с погодой. Тем не менее, скучать детворе не пришлось. Каждый день пребывания в лагере был насыщен спортивными и развлекательными мероприятиями. На футбольном поле специально для многочисленных юных болельщиков в этом году появились новые пластиковые трибуны, доставленные из Санкт-Петербурга. Их изготовление и установка обошлись в 300 000 рублей. Теперь у каждого из пяти отрядов кресла своего «отрядного» цвета.

Ещё одно новшество появится в «Радуге» в июле. Речь идёт о так называемой скамье примирения со специальным углублением в центре. Обиженные друг на друга подростки садятся на разные её концы и невольно скатываются друг к другу. Валерий Шарабрин впервые увидел подобное сооружение в Сочи (см. фото ниже) и загорелся идеей установить нечто подобное в «Радуге».

Над скамьёй колдует сторож лагеря Герман Юрин. Он любит мастерить из дерева. Его стараниями в лагере появились избушка на курьих ножках меж двух берёз, солнышко, встречающее гостей у самого входа.

В скором времени он завершит работу и над скамьёй примирения. Весь персонал надеется, что она станет всего лишь одной из забав, а поводов для ссор и обид у обитателей лагеря не будет совсем.

Более подробный репортаж – в «КР» за предстоящую среду.