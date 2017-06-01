В Кыштыме отгремел бал выпускников
Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Образование
Вчера вечером во Дворце культуры «Победа» прошёл общегородской выпускной бал. В нём приняли участие 116 вчерашних одиннадцатиклассников, 28 из которых – медалисты. Со сцены их поздравили заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук и начальник управления по делам образования Светлана Попинако.
Подробности о том, кто ещё разделил радостные моменты с кыштымскими выпускниками и какой сюрприз те устроили своим учителям, читайте в газете «Кыштымский рабочий». Больше фото с праздника в альбоме «Выпускной – 2017».
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