В Кыштыме отгремел бал выпускников

Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Образование

Вчера вечером во Дворце культуры «Победа» прошёл общегородской выпускной бал. В нём приняли участие 116 вчерашних одиннадцатиклассников, 28 из которых – медалисты. Со сцены их поздравили заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук и начальник управления по делам образования Светлана Попинако.

Подробности о том, кто ещё разделил радостные моменты с кыштымскими выпускниками и какой сюрприз те устроили своим учителям, читайте в газете «Кыштымский рабочий». Больше фото с праздника в альбоме «Выпускной – 2017».