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В Кыштыме грядёт общегородской выпускной бал

Автор: КР от Сегодня, 12:03 Категория: Образование

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Сегодня в каждой средней школе нашего города выпускникам будут вручены аттестаты. А в 17 часов все 116 вчерашних одиннадцатиклассников отправятся на общегородской бал выпускников, который состоится в ДК «Победа».

 

Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева вручит 28 отличникам не только заслуженные медали «За особые успехи в учении», но ещё и памятные серебряные монетки. В прошлом году из 122 выпускников было 17 медалистов.

 

Тем, кто набрал высокие баллы по ЕГЭ, подарят книгу «Прогулки по Кыштыму». Пока таких умников и умниц восемь, но их количество может вырасти – ещё не известны результаты единого экзамена по английскому языку, истории и химии.

 

Такой же точно книгой будут поощрены и те, кто отличился в спорте, творчестве и волонтёрской деятельности. Завершится праздник вальсом выпускников и запуском разноцветных шаров в небо.

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