В Кыштыме грядёт общегородской выпускной бал

Автор: КР от Сегодня, 12:03 Категория: Образование

Сегодня в каждой средней школе нашего города выпускникам будут вручены аттестаты. А в 17 часов все 116 вчерашних одиннадцатиклассников отправятся на общегородской бал выпускников, который состоится в ДК «Победа».

Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева вручит 28 отличникам не только заслуженные медали «За особые успехи в учении», но ещё и памятные серебряные монетки. В прошлом году из 122 выпускников было 17 медалистов.

Тем, кто набрал высокие баллы по ЕГЭ, подарят книгу «Прогулки по Кыштыму». Пока таких умников и умниц восемь, но их количество может вырасти – ещё не известны результаты единого экзамена по английскому языку, истории и химии.

Такой же точно книгой будут поощрены и те, кто отличился в спорте, творчестве и волонтёрской деятельности. Завершится праздник вальсом выпускников и запуском разноцветных шаров в небо.