Выпускной - 2017
Автор: Елена СКОБЕЮС от Сегодня, 07:53 Категория: Фотогалерея
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Автор: Елена СКОБЕЮС от Сегодня, 07:53 Категория: Фотогалерея
Комментарии
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (Горожанин)
И не начнутся - рано еще. В последний момент, осенью, когда будет не до проверок качества, лишь бы хоть как-то успеть до зимы, тогда все быстренько и сделают. >>>
В одном из популярных родников Кыштыма течёт опасная для здоровья вода (Антошка)
Это реклама что ли? >>>
В Кыштыме полицейские встали на защиту микрофинансовых организаций (Имя)
Когда эти организации с помощью коллекторов вышибают долги то это нормально а как самих нагнули так сразу потерпевшими прикинулись. >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (Горожанин)
Об этом и речь шла. Городская "управа" для того и существует, чтобы управлять. Хватит "показывать себя". Заставьте их работать в интересах жителей! А свои споры пусть решают между собой в суде, и >>>
Теплоснабжающая организация решила оставить жителей Кыштыма без горячего водоснабжения (Лера)
Население не беспокоит,кто завел эту не способную к работе организацию по предоставлению услуг,но то ,что сегодня устраивают беспомощные руководители, ни в какие рамки.Тепло отключили ран >>>
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