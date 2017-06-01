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Выпускной - 2017

Автор: Елена СКОБЕЮС от Сегодня, 07:53 Категория: Фотогалерея

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Во Дворце культуры «Победа» прошёл общегородской выпускной бал. В нём приняли участие 116 вчерашних одиннадцатиклассников, 28 из которых – медалисты.
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