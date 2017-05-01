Школьники Кыштыма постреляли из пожарных рукавов
Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Образование
Как сказал сайту «КР» военком по Кыштыму и Карабашу подполковник запаса Евгений Красношлык, все школьники показали достойную подготовку. Особо он отметил и форму участников конкурса – в этом году в едином стиле были одеты все команды.
Впервые комбинированный маршрут будущие защитники Отечества прошли не в горсаду имени А.С. Пушкина, а на территории усадьбы «Белый дом». Там они соревновались в преодолении полосы препятствий – передвигались по подвесному бревну над вымышленным обрывом и собирали и разбирали автомат Калашникова.
Новшеством «Зарницы» этого года стала стрельба по мишени струёй воды из пожарного рукава. Специально для этого этапа огенборцы 117-й пожарной части предоставили боевой автомобиль.
Победителями в конкурсе строевой песни и строевого шага в младшей группе стали кадеты четвёртой школы, в старшей – кадеты второй школы. На этапе «Меткий стрелок» среди младших лучшими вновь стали ученики из школы № 4, среди старших - школы № 3. Представители этих школ отличились и на комбинированном маршруте.
В итоговом зачёте абсолютными лидерами «Зарницы» в младшей возрастной категории стали кадеты четвёртой школы, в старшей – ученики третьей школы.
Комментарии
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь Вы это серьезно У вас уже нет ни имени, ни отчества Одни цифры И уберите вашу петлю >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Словоблудие Обратимся к истории казачества, например: на протяжении 80-х годов XVIII - начала XX в в Российской империи и собственно в рубежах нынешней России отмечается быстрый рост числе >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (9193022937)
Наталья Викторовна, как раз у вас и хочется спросить: Кто дал вам право затрагивать личную жизнь Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь А вы вы >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Тюттериной)
В отличие от вас, Наталья Викторовна, журналисты просто сообщили факт случившегося Они делают свою работу И в отличие от вас из этических соображений не указали фамилию ушедшего из жизни Никаких пл >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Какие же вы, журналисты, БЕССОВЕСТНЫЕ Вы готовы плясать на костях, по любому поводу Ни стыда, ни совести у вас не осталось Ваш электронный "КР" превратился в сводку сплошного криминала >>>
Все комментарии