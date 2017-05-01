Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Школьники Кыштыма постреляли из пожарных рукавов

Школьники Кыштыма постреляли из пожарных рукавов

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Вчера в нашем городе состоялись городские соревнования «Зарница – во Славу Отечества». В этом году в них приняли участие 13 команд из восьми школ Кыштымского округа. Впервые на импровизированный плац, которым на некоторое время стала площадь Карла Маркса, вышли разведчицы из станции юных туристов «Странник». Школьницы наравне с кадетами и казачатами прошлись строем и исполнили военную песню.



Как сказал сайту «КР» военком по Кыштыму и Карабашу подполковник запаса Евгений Красношлык, все школьники показали достойную подготовку. Особо он отметил и форму участников конкурса – в этом году в едином стиле были одеты все команды.


Впервые комбинированный маршрут будущие защитники Отечества прошли не в горсаду имени А.С. Пушкина, а на территории усадьбы «Белый дом». Там они соревновались в преодолении полосы препятствий – передвигались по подвесному бревну над вымышленным обрывом и собирали и разбирали автомат Калашникова. 


Новшеством «Зарницы» этого года стала стрельба по мишени струёй воды из пожарного рукава. Специально для этого этапа огенборцы 117-й пожарной части предоставили боевой автомобиль.


Победителями в конкурсе строевой песни и строевого шага в младшей группе стали кадеты четвёртой школы, в старшей – кадеты второй школы. На этапе «Меткий стрелок» среди младших лучшими вновь стали ученики из школы № 4, среди старших - школы № 3. Представители этих школ отличились и на комбинированном маршруте.


В итоговом зачёте абсолютными лидерами «Зарницы» в младшей возрастной категории стали кадеты четвёртой школы, в старшей – ученики третьей школы.
Больше фото в альбоме Городские соревнования «Зарница – во Славу Отечества», 2017 год.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter