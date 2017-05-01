Городские соревнования «Зарница – во Славу Отечества», 2017 год
Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 15:07 Категория: Фотогалерея
Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.
Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 15:07 Категория: Фотогалерея
Комментарии
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь Вы это серьезно У вас уже нет ни имени, ни отчества Одни цифры И уберите вашу петлю >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Словоблудие Обратимся к истории казачества, например: на протяжении 80-х годов XVIII - начала XX в в Российской империи и собственно в рубежах нынешней России отмечается быстрый рост числе >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (9193022937)
Наталья Викторовна, как раз у вас и хочется спросить: Кто дал вам право затрагивать личную жизнь Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь А вы вы >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Тюттериной)
В отличие от вас, Наталья Викторовна, журналисты просто сообщили факт случившегося Они делают свою работу И в отличие от вас из этических соображений не указали фамилию ушедшего из жизни Никаких пл >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Какие же вы, журналисты, БЕССОВЕСТНЫЕ Вы готовы плясать на костях, по любому поводу Ни стыда, ни совести у вас не осталось Ваш электронный "КР" превратился в сводку сплошного криминала >>>
Все комментарии