Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Городские соревнования «Зарница – во Славу Отечества», 2017 год

Городские соревнования «Зарница – во Славу Отечества», 2017 год

Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 15:07 Категория: Фотогалерея

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

19 мая в Кыштыме состоялись городские соревнования «Зарница – во Славу Отечества». В этом году в них приняли участие 13 команд из восьми школ Кыштымского округа.
Вернуться 150 0

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter