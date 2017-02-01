В Кыштыме пристрастились к Тотальному диктанту

Автор: КР от Сегодня, 16:31 Категория: Образование

В этом году всероссийская образовательная акция пройдёт 8 апреля. В прошлом году наряду с 730 российскими городами в ней участвовал и Кыштым.

Как сказала сайту «КР» куратор Тотального диктанта в нашем городе Марина Галкина, его написали почти полторы сотни кыштымцев.

– В прошлом году у нас были организованы две площадки – в центральной библиотеке имени Бориса Швейкина и в бывшем филиале ЮурГУ, – говорит Марина Николаевна. – Сейчас мы ведём переговоры с городской библиотекой, а вот где может разместиться вторая аудитория, пока неизвестно.

Директор Кыштымской централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская подтвердила, что они готовы принять до 50 человек, решивших проверить свою грамотность. Соответствующая заявка уже отправлена в оргкомитет Тотального диктанта.