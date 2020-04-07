В Кыштыме в центре детско-юношеского технического творчества перешли на онлайн-уроки

Вчера, 17:36 Категория: Образование

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Преподаватели Центра детско-юношеского технического творчества в Кыштыме стараются приспособиться к новым условиям работы в режиме самоизоляции.



На сайте и в группе Вконтакте размещаются задания для воспитанников различных кружков. Специально для этого педагоги разработали инструкционные карты, схемы, изображения.



Например, руководитель направления «Мультипликация» Екатерина Филина подготовила для учеников и их родителей творческий квест – нужно создать мультфильм, используя различные программы.



– Формат дистанционного обучения мы используем впервые. Надеемся, что у наших учеников не угаснет интерес к творчеству и свободное от занятий время они проведут с пользой, – сказала сайту «КР» директор Центра детско-юношеского технического творчества Ирина Тарасова.